- Liderul angajaților de la metrou, Ion Radoi, spune ca sindicalistii nici nu vor sa auda de taierea salariilor cu 18%, timp de 4 luni, asa cum ar vrea conducerea companiei Metrorex și ministerul Transporturilor condus de Catalin Drula. Citește și: Ziua Z la metrou - Se anunta un scandal imens:…

- Protestele inregistrate saptamana trecuta la metroul bucureștean nu au fost generate de nemulțumiri reale salariale sau de o eventuala reducere de personal. Catalin Drula susține ca totul are de fapt legatura cu afectarea intereselor directe pe care le are liderul sindical in legatura cu spațiile comerciale…

- Nu suntem intr-un conflict de munca la metrou, ci intr-unul de tip cartel pentru ca ne-am atins de imperiul subteran al lui Radoi, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Da, a fost (Ion Radoi, liderul USLM, n.r.) in spatele miscarii…

- Ministrul si-a exprimat convingerea ca situatia nu se va mai repeta, deoarece oamenii si-au dat seama ca "nu merita sa faca ilegalitati pentru un lider de sindicat".„Nu este o greva, nu e nici macar un protest spontan. Sunt niste cetateni, unii angajati ai metroului, altii credem ca nu, care au blocat…

- ”Unii dintre bogații tranziției au acaparat și subjugat pentru ei și interesele lor companiile statului, cum este cazul și liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex”, scrie ministrul Catalin Drula, pe Facebook. Castigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, in anul 2020, era de 9.901 lei, iar…

- Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin…

- Cei șapte membrii provizorii ai Consiliului de Administrație de la CFR Calatori au hotarat astazi sa-i mai prelungeasca cu inca patru luni lui Dan Marian Costescu mandatul de director general la CFR Calatori. Prelungirea este oarecum surprinzatoare, mai ales ca noul ministru USR al Transporturilor și…