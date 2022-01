Continuă înscrierile pentru ajutorul de încălzire Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș continua, și in anul 2022, acțiunea de primire a cererilor – declarație pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinței și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Pot beneficia de acest drept, familiile care realizeaza venituri lunare nete pe membru de familie de pana la 1386 lei... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

