- Persoanele care vor sa treaca din Romania in Ungaria cu autoturismul au de asteptat, sambata la pranz, zeci de minute sau chiar ore. Cel mai ridicat timp de asteptare se inregistreaza in punctul de trecere a frontierei de la Nadlac – 130 de minute, insa si in alte puncte de frontiera se asteapta mult.…

- Cursurile scolare vor fi reluate normal si nu sunt luate in calcul suspendarea sau desfasurarea online, a anuntat Ministerul Educației dupa o sedinta convocata de Ministerul Sanatatii. ”Precizam, inainte de toate, ca scolile se vor redeschide in conditii normale si nu avem in vedere suspendarea cursurilor,…

- The president of the European Parliament said she’s started an “urgent procedure” to waive the immunity of two more socialist lawmakers suspected of involvement in a sprawling corruption scandal involving Qatar, according to Bloomberg. Roberta Metsola said Monday that, following a request from Belgian…

- Suedia a preluat, de la inceputul pana la mijlocul acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene, de la Republica Ceha. Printre prioritațile anunțate de Suedia se afla doar cele legate de schimbarile climatice și razboiul din Ucraina, nu aderarea la spațiul Schengen a unor noi state, precum Romania…

- Mai multe curse aeriene care urmau sa decoleze sau sa aterizeze pe aeroportul din Iasi au intarzieri de cateva ore, din cauza cetii dense. Potrivit conducerii Aeroportului Iasi, cursele aeriene de la Iasi catre Roma, Londra si Bergamo nu au putut decola in cursul diminetii, programul de zbor fiind afectat…

- In ultima saptamana, pe Aeroportul Henri Coanda, 129 de zboruri (aterizari și decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute, transmite Compania Naționala Aerporturi București (CNAB), intr-un comunicat.

- Un numar de 146 de zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, in perioada 13 – 19 octombrie 2022. Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, dintre acestea, mai mult de jumatate au avut drept cauza rotatia…

- Un pasager al zborului New Delhi – Frankfurt a suferit un atac de cord in aceasta dimineața, in timp ce se afla la bordul aeronavei, fiind ceruta aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni. Potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Serviciul de Asistenta Medicala a Aeroportului…