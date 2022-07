Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și-a stabilit planul pentru saptamana in curs: joi are loc vizita medicala, sambata e programat un amical cu Unirea Slobozia. „Cainii” așteapta in aceasta saptamana, cu speranțe mari, sa aiba un raspuns pozitiv din partea investitorilor care vor sa preia pachetul de acțiuni de la Dorin Șerdean.…

- Ovidiu Stanga, 49 de ani, fost selecționer la naționalele de juniori ale Romaniei, este siderat de ceea ce s-a intamplat atat la prima reprezentativa, cat și la Dinamo, echipa cu care a fost campion al Divizie A in 2002. In prezent, olteanul e stabilit de ani buni in Olanda, la Eindhoven, unde a fost…

- Dinamo ajunge intr-un pericol concret, nu mai e doar ingrijorare: exista fotbaliști care au de recuperat mai mult de 50.000 de lei de fiecare și legea le permite sa solicite falimentarea societații. Administratorul judiciar Zavaleanu le-a cerut sa-l mai asculte inca o data, cu speranța ca-i va convinge…

- U CLUJ - DINAMO. Jucatorii lui Erik Lincar spera ca suporterii ardeleni sa fi trecut peste iureșul intern și sa puna presiune pe „frații” de la Dinamo, sambata, pe Cluj Arena. Alb-negrii incearca sa fie optimiști dupa ce-au ratat promovarea directa. Dinamo va juca impotriva lui U Cluj barajul de ramanere…

- Jucatorii straini din lotul lui Dinamo nu mai au chef sa lupte pentru salvarea de la retrogradare dupa o ședința avuta in urma cu o saptamana, intalnire in care administratorul judiciar Razvan Zavaleanu le-a transmis ca vor mai fi platiți doar din drepturi TV, daca raman in prima liga. ...

- Fostul fotbalist Simion Mironas a decedat la varsta de 56 de ani, a anuntat fostul sau club Gloria Bistrita. „Fostul fundas al Gloriei s-a stins astazi la doar 56 de ani. A jucat pentru echipa noastra nu mai putin de 153 de meciuri, inscriind 32 de goluri care au facut tribunele sa-l aclame. Iti multumim…

- Daniel Pancu, 44 de ani, fost jucator și antrenor al Rapidului, nu ințelege ce se petrece la Dinamo, matematic la baraj cu 4 etape inainte de finalul play-out-ului. „Dinamo e un studiu de caz pentru mine. Vorbesc foarte serios. Sa schimbi atația jucatori, atația antrenori și sa ajungi cu 4 etape inainte…

- Mircea Lucescu (76 de ani) ar fi dorit ca Dinamo Kiev sa dispute meciuri amicale caritabile impotriva granzilor Real Madrid și Barcelona. Dinamo Kiev a planificat un turneu european cu mai multe meciuri amicale. Campioana Ucrainei a plecat astazi din Romania spre Polonia, locul primului test al primaverii.…