Continuă „fuga” de la Termo La fel ca in anii anteriori, craiovenii continua sa se debranșeze de la sistemul centralizat de incalzire al orașului. Ca o fac legal sau ilegal, tot mai mulți proprietari cauta sa-și asigure o sursa alternativa de incalzire a locuinței. In atare condiții, impunerea zonei unitare a devenit un fel de babau de care nimeni nu mai ține seama. Locatarii spun ca vor confort și siguranța, acestea sunt motivele pentru care solicita debranșarea de la Termoficare. Tot mai multi craioveni isi monteaza centrala de apartament „ In blocul nostru sunt vreo 15-16 apartamente cu centrale. Imi doresc sa ma debranșez… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

