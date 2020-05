Stiri pe aceeasi tema

- ■ meteorologii au emis doua avertizari de vreme deloc placuta ■ sint anuntate ploi, precipitatii mixte la munte si viscol ■ atentionarile sint valabile pina pe 7 mai ■ temperatura va scadea pina la 7 grade ■ Florar a debutat furtunos, in numai citeva zile fiind emise mai multe avertizari si informari…

- ■ au fost aplicate 123 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de peste 221.000 de lei Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 03.05.2020 sunt 242 de persoane aflate in carantina, 1.095 persoane iesite din carantina, 575 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- ■ o casa monahala s-a facut scrum din cauza unui scurtcircuit electric ■ flacarile s-au extins si la o locuinta din apropiere ■ interventia pompierilor a durat aproape 4 ore ■ in judet au mai avut loc si alte incendii ■ la Damuc, mai multe animale, intre care 5 vite, un cal si 11 oi, […] Articolul Urmarile…

- O coliziune intre doua autobasculante, produsa marti, 28 aprilie, la Poiana Teiului, s-a soldat cu o victima. Un barbat in virsta de 60 de ani a fost transportat la Spitalul Tirgu Neamt. “Prin apel la 112, in jurul orei 10.08, pompierii de la Garda 2 de Intervenție Poiana Teiului au fost solicitați…

- Un tinar in virsta de 25 de ani, care a urcat la volan desi consumase bauturi alcoolice, a provocat un accident rutier pe 22 aprilie. El a intrat cu masina intr-un stilp de iluminat public, iar o tinara de 19 ani, pasagera in autoturism, a ajuns la spital. “Din primele cercetari a reieșit faptul ca,…

- Trei pacienti de la spitalul din Piatra Neamt, confirmati cu COVID 19 si aflati in stare critica, vor fi transportati, joi dimineata, 23 aprilie, la Sectia ATI din cadrul Spitalului de Neurochirurgie Iasi. “In aceste momente, doua elicoptere SMURD Iasi se deplaseaza in doua localitati din Moldova. Primul…

- Solidaritatea sociala este testata mai ales in perioadele de grea incercare. Si perioada prin care trece omenirea in plina pandemie de coronavirus reprezinta una dintre cele mai grele incercari din ultimii ani. Si sint multi semeni care au nevoie sprijin pentru a avea macar ce minca. Acesta este motivul…

- ■ 17 din consilierii locali au fost de acord cu decizia de a demola tribunele Stadionului Moldova ■ primarul a argumentat ca nu mai prezinta siguranta in exploatare ■ ar urma sa fie amenajate trei tribune, terenuri de tenis de cimp si un teren de mini fotbal acoperit ■ Radu Samson il ameninta pe primar…