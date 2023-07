Stiri pe aceeasi tema

- Cinci azile din București, din sectorul 1,4 și 6, au fost inchise in urma controalelor demarate luni, de echipe mixte de inspectori de la toate instituțiile cu atribuții. Conform unui raport preliminar, este vorba despre nereguli majore legate de igiena și ingrijirea batranilor din aceste centre. Unul…

- Consiliera Gabrielei Firea, chemata ca martor in dosarul vizand centrele pentru batrani a solicitat, vineri, suspendarea contractului de munca pentru funcția de consilier al ministrului Familiei, pe perioada desfașurarii anchetei. „Pentru a nu afecta perceptia publica privind activitatea ministrului…

- Zeci de perchizitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins, joi seara. Anchetatorii au stabilit ca se cunostea cu victimele, avea restante la intretinere si stia data la care femeia aduna taxele. Aceasta a crezut ca venise sa achite si i-a deschis usa. El a fost identificat in baza ADN-ului…

- Un numar de 268 de copii au fost chinuiti si trimisi la munca anul trecut in Romania, cei mai multi de propriii parinti, releva o statistica a Ministerului Familiei, de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca. ”Astazi, de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor, trag un nou…

- Un proiectil exploziv, calibru 57 de milimetri, in stare perfecta de functionare a fost gasit de un locuitor al comunei Daia, din judetul Giurgiu, in timp ce sapa in curtea casei sale. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Daia, judetul Giurgiu, dupa ce un barbat a anuntat ca a…