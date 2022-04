Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita sa retraiți atmosfera și emoțiile lumii tradiționale a Banatului de altadata in Parcul Primaverii, ce se va deschide la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Evenimentul se desfașoara in perioada 15 – 25 aprilie, cu susținerea financiara a Consiliului…

- Germanii de la Dalli au anunțat ca intenționeaza sa inceteze activitatea fabricii de la Timișoara pana la finalul anului, aceasta daca nu vor reuși vanzarea unitații din capitala Banatului. Decizia ar fi fost luata pe fondul creșterii prețului la materiile prime și la energia electrica, conform Agerpres.…

- Aquatim a anunțat ca vineri, 8 aprilie, intre orele 8 și 18, pe bulevardul Cetații se va executa inlocuirea unei conducte DN 110 mm și montajul caminului de vane. Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara a accesat, alaturi de un partener din Serbia fonduri in valoare de 1,1 milioane de euro pentru proiectul ,,Cross-border network for education and research of natural resources’’ – NeteRNR-RORS 279. Partener…

- Autoritațile au fost alertate de mai mulți oameni dupa ce s-a descoperit un cadavru plutind pe raul Bega. La fața locului, in zona Solventul au aparut de urgența mai multe echipe salvatoare, care nu au mai avut altceva de facut decat sa scoata cadavrul din apa. Este vorba despre un barbat in varsta…

- In 21 martie, in intervalul orar 9-17, se va executa o conectare de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”. Pe durata lucrarilor se va opri apa pe Calea Bogdaneștilor (porțiunea dintre…

- Licitația pentru reabilitarea sectoarelor de cale ferata Timișoara – Ronaț Triaj și Ronaț Triaj – Arad a atras 11 oferte, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Firma caștigatoare va lucra la 76 km de cale ferata, pe care se va putea circula la finalul investiției cu viteze de pana la…

- CJ Timiș a primit, in sfarșit, de la Institutul Național al Patrimoniului, documentația tehnica aferenta reabilitarii Castelului Huniade. Deși era gata de un an, documentația respectiva a ramas la București. Odata primita, aceasta a și fost aprobata de aleșii județeni. Plenul Consiliului Județean Timiș…