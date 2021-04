Stiri pe aceeasi tema

- Ricardo Grigore, fundașul central al lui Dinamo, a dat o petrecere pe cinste de ziua lui. Aparatorul a implinit 22 de ani pe 7 aprilie. La petrecerea lui Grigore au participat mai mulți colegi de la Dinamo, inclusiv Florin Bejan și Paul Anton, cei doi „caini” eliminați runda trecuta, in eșecul 0-1 cu…

- Robert Moldoveanu (22 de ani) și Ricardo Grigore (22 de ani) nu renunța la dorința de a deveni liberi de contract. Cei doi vor și banii restanți de la Dinamo. Dinamo este intr-o criza sportiva și financiara, echipa fiind la retrogradare in acest moment, dupa ce a strans doar doua puncte in ultimele…

- Gigi Mulțescu, 69 de ani, este descumpanit de o noua infrangere cu Dinamo, scor 0-1, in Gruia, la capatul unui meci decis de erorile lui Marcel Birsan, care i-a eliminat pe Paul Anton (minutul 31) și Florin Bejan (minutul 37). In plus, și Alexandru Rauța va fi suspendat pentru etapa cu Clinceni, din…

- ​Antrenorul FC Dinamo, Gheorghe Multescu, l-a criticat dur pe arbitrul Marcel Bîrsan dupa ce i-a eliminat doi jucatori în meciul cu CFR Cluj, informeaza News.ro."Ma încearca un sentiment de indignare, îmi vine sa ma duc în padure si sa încep sa urlu,…

- Florin Prunea, fost președinte la Dinamo, a comentat infrangerea „cainilor” cu Poli Iași, 0-1. Fostul internațional a vorbit și despre izbucnirea avuta de Vlad Achim, mijlocașul lui Dinamo, care și-a criticat colegii la finalul partidei. „Avand in vedere lotul lui Dinamo, e o problema daca lipsește…

- Doua cazuri ale jucatorilor lui Dinamo ramasesera spre judecata membrilor Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF, este vorba de Ricardo Grigore (21 de ani) și Robert Moldoveanu (22). Cei doi fotbaliști, eligibili U21, crescuți in cadrul Academiei din Ștefan cel Mare, cerusera…

- Dinamo Bucuresti s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia de liga secunda Dunarea Calarasi cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, in deplasare. Dinamo s-a impus prin golurile marcate de Paul Anton (32, 44) si Florin Bejan (62), in timp ce pentru gazde…

- Ricardo Grigore, Florin Bejan și Ionuț Șerban au formulat și ei memorii impotriva lui Dinamo. ”Rici” cere și rezilierea contractului, ceilalți doi vor doar sa le fie platite restanțele. Vestiarul lui Dinamo se golește de la o saptamana la alta! Au plecat deja mulți straini dintre aceia pe care ii adusesera…