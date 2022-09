De cateva zile, bulgarii au reinceput lucrari de reabilitare a Podului Prieteniei, ceea ce a condus la marirea considerabila a cozilor formate in Vama Giurgiu, pe sensul de ieșire din țara, unde, vineri la pranz, camioanele aveau de așteptat in jur de trei ore. Poliția de Frontiera Giurgiu a fost informata, oficial, de omologii bulgari ca și vineri continua lucrarile de reabilitare la covorul asfaltic pe sensul de intrare in Bulgaria. ”In prezent traficul prin P.T.F. Giurgiu, pe sensul de ieșire din țara, s-a ingreunat și este posibil sa creasca timpii de așteptare. Traficul prin P.T.F. Giurgiu…