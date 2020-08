Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații ii transmit un mesaj premierului Ludovic Orban, inaintea votarii moțiunii. „Guvernul PNL ar face orice pentru a ramane la Palatul Victoria. Singurul conflict constituțional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici folosindu-se de pandemie și care a…

- Premierul Ludovic Orban considera ca moțiunea de cenzura depusa de opoziție in vacanța parlamentara reprezinta un act de iresponsabilitate, motiv pentru care analizeaza posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala.”Moțiunea de cenzura este un act de iresponsabilitate. Romania…

- Guvernul analizeaza posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala privitor la depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban. "Analizam posibilitatea, nu de a ataca la Curte, de a invoca un conflict juridic…

- „Analizam posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constituționala privitor la depunerea moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara. In 30 de ani nu s-a intamplat așa ceva. Niciun partid politic nu a depus o moțiune de cenzura in vacanța parlamentara, sau in sesiunea extraordinara”,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca analizeaza posibilitatea de a sesiza CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. „Analizam posibilitatea nu de a ataca la Curte, de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala…

- Ludovic Orban a afirmat ca analizeaza posibilitatea sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. Premierul a adaugat ca in 30 de ani nu a existat asa ceva si anume depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara.

- Ludovic Orban a afirmat ca analizeaza posibilitate sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. Premierul a adaugat ca in 30 de ani nu a exista asa ceva si anume depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara.

- Partidul de guvernamant se teme ca Opoziția ar intenționa sa depuna, in aceasta vara, o moțiune de cenzura prin care sa fie demis Executivul condus de Ludovic Orban. Liderul deputaților liberali, Florin...