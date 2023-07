Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari meteo de canicula și instabilitate termica accentuata. Cod galben de canicula ANM a emis o atentionare de cod galben de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, pentru maine 18 iulie.Marți valul de caldura se va menține in sudul,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de canicula pentru zilele de luni si marti. Luni (17 iulie), in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și in sudul Moldovei valul de caldura va persista, iar canicula se va intensifica. Se vor inregistra temperaturi maxime in general de 37…39 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe atentionari meteo ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, a fost emisa o avertizare cod galben valabila in intervalul 17 iulie, ora 15:00 ndash; 18 iulie, ora 06:00. Astfel, local in vestul, nord vestul, centrul tarii si in…

- Temperaturile maxime vor fi in general de 32 - 35 de grade, iar cele minime de 18 - 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in timpul dupa-amiezelor, cand vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Administratia Nationala de Meteorologie…

- 4-6 iulie| Informare meteo: Disconfort termic și canicula. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade in mai multe regiuni ale țarii 4-6 iulie| Informare meteo: Disconfort termic și canicula. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade in mai multe regiuni ale țarii Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologica de COD GALBEN, valabila pentru cea mai mare parte a țarii, inclusiv județul Cluj. Astfel, in intervalul 2 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 23:00, in zona de munte, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului,…

- Cod galben de vreme rea in Romania! 22 de județe ale țarii sunt vizate de avertizarea meteorologica Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferica - ploi torentiale, cu descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului, de luni la pranz pana in cursul serii, in 16 judete din Banat, Crisana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei si in Dobrogea. In Capitala,…