Continuă campania de acordare a ajutoarelor de încălzire, în Sectorul 4 La nivelul Primariei Sectorul 4 se deruleaza, și in aceasta perioada, campania de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuințelor in iarna 2023/2024. Zilele acestea se duc camioane cu lemne acasa la cei care nu au cu ce sa iși incalzeasca locuințele pe timpul iernii și va continua aceasta operațiune, prin intermediul celor de la DGASPC […] The post Continua campania de acordare a ajutoarelor de incalzire, in Sectorul 4 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania „La 18 ani salvez lumea/donez sange”: Peste 100 de tineri minori din Alba au vizitat Centrul de Transfuzie Sanguina și și-au exprimat dorința de a dona sange la varsta majoratului Zilele acestea, voluntarii Asociației Emanoil și prietenii lor, au avut șansa de a vizita Centrul de Transfuzie…

- Zilele acestea, voluntarii Asociației Emanoil și prietenii lor, au avut șansa de a vizita Centrul de Transfuzie Sanguina Alba Iulia in vederea sensibilizarii și conștientizarii cu privire la importanța donarii de sange și a familiarizarii cu privire la procesul efectiv de donare de sange. Timp de 3…

- Programul continua pana pe data de 27 octombrie Peste 1.400 de ilfoveni care s-au inscris in program ”Ilfov, prin ochii tai”, in perioada 25.09.2023 – 20.10.2023, au beneficiat de consultații optometrice gratuite și, dupa caz, de ochelari cu dioptrii gratuiți, la Buftea. Articol aparut in Jurnalul de…

- RetuRO, compania care administreaza Sistemul Garantie-Returnare (SGR) a lansat o campanie media extinsa cu scopul de a informa cat mai bine consumatorii si de a le explica importanta si beneficiile acestui program.

- Astazi, PSD, in frunte cu premierul Marcel Ciolacu, a lansat programul „Cumpara romanește”, o campanie de promovare a tot ceea ce inseamna 100% producție Made in Romania, pentru susținerea și in beneficiul producatorilor autohtoni. Intr-o hala a unei fabrici romanești care produce elemente pentru structura…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, a anunțat ca formațiunea pe care o conduce face apel de cooperare la partidele de opoziție „pregatite sa apere dreptul moldovenilor de a alege liber”. „Mașinaria PAS, de fraudare a alegerilor și de manipulare a opiniei publice, devine tot…

- Premierul Noii Zeelande, Chris Hipkins, a dezvaluit ca a fost testat pozitiv pentru Covid-19 si va lipsi cinci zile din campania electorala inaintea alegerilor din 14 octombrie, informeaza news.ro.El a avut simptome de raceala si gripa inca de sambata si se va izola timp de cinci zile sau pana cand…

- In capitala Moldovei, la Iași, cine duce un televizor, un frigider sau un laptop vechi la centrul de reciclare primeste o invitatie la un spectacol. Altfel spus, reciclarea culturalizeaza. Mai mult, electrocasnicele mari sunt ridicate gratuit de la locuințele doriltorilor