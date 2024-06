Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a publicat un document semnat de Nicolae Ciuca, prin care programarea alegerilor prezidențiale in septembrie a fost aprobata de Biroul Politic Național al PNL. „Un poznaș in slujba țarii…. Domnul Ciuca ne spune ca va respecta doar prevederile și termenele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța pe rețelele sociale ca se fac pași importanți in ceea ce privește construcția Autostrazii Brașov-Bacau. Astfel, județul Bacau va beneficia atat de autostrada Brașov-Bacau, cat și de Drumul Expres Piatra Neamț - Bacau, un proiect de trafic extrem de…

- Biroul Electoral Judetean Timis a admis contestatia depusa de PNL referitoare la decizia Biroului Electoral Timisoara prin care s-a dispus inlaturarea panourilor cu Nicolae Ciuca, alaturi de textul ”Un ostas in slujba tarii”. Decizia este definitiva. Biroul Electoral din Timișoara dispusese inlaturarea…

- Cartea scrisa de Nicolae Ciuca, denumita ”Un ostaș in slujba țarii”, va fi lansata in luna iunie 2024, a anunțat pe site-ul sau personal fostul premier al țarii și actualul președinte al PNL. Aceasta va aparea la editura RAO, iar toate incasarile vor fi donate catre acțiuni caritabile. ”Paginile acestei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, la Suceava, ca licitațiile pentru execuția tronsoanelor Pașcani-Suceava și Suceava-Siret se vor organiza in urmatoarele luni. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut anunțuri importante luni, intr-o conferința de presa la Suceava,…