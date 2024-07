Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea fotbalului. Federatia Romana de Fotbal a anuntat, luni, decesul fostului antrenor Ion V. Ionescu. Avea 88 de ani. Cel cunoscut ca „Jackie” Ionescu a evoluat in cariera de jucator la Poli Timișoara, Progresul Sibiu, Sportul Studențesc și Victoria București. Ca antrenor, a pregatit mai…

- Numire oarecum surprinzatoare ieri la CS Gloria Bistrita, formatie care precum Politehnica Timisoara a ratat promovarea in Liga 2. Ardelenii l-au anuntat in postura de antrenor principal pe Iosif Rotariu, care era responsabil cu scoutingul la alb-violeti. Conform anuntului „Roti” isi va prelua atributiile…

- Cristi Barbut si-a gasit rapid o noua echipa in elita dupa nici trei luni petrecute la Politehnica, in Liga 3. Timisoreanul a semnat cu nou promovata Unirea Slobozia, formatie in care mai evolueaza un fost component al alb-violetilor – Ionut Coada. Inca un jucator de la Poli Timisoara merge sau revine…

- Politehnica Timisoara a invins in returul semifinalei cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, scor 1-0, prin reusita lui Bogdan Istratie, dar gazdele galben-albastre vor juca finala pentru un loc in Liga 2 gratie victoriei din tur cu 2-0. Alb-violetii si-au asaltat din primul minut adversarii pentru o mult…

- SSU Politehnica Timișoara, echipa considerata a fi continuatoarea Politehnicii istorice, țintește promovarea in Liga 2 cu un lot extrem de tanar, compus in totalitate din romani. Antrenata de Paul Codrea, Poli a pierdut manșa tur a primului baraj pentru urcarea in liga secunda, dar va incerca sa schimbe…

- Echipa de fotbal Politehnica Timișoara, susținuta de suporterii alb-violeți, spera sa revina in Liga a 2-a a fotbalului romanesc, insa in primul de baraj pentru promovare l-au pierdut pe teren propriu.

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala ”Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- Meciurile cu Phoenix Buzias raman un cosmar in acest sezon pentru Politehnica Timisoara. Dupa acel 0-3 din sezonul regular pentru folosirea unui jucator aflat in stare de suspendare, alb-violetii au fost sanctionati acum de Comisia de Disciplina a FRF cu o amenda de 10.000 de lei in urma jocului disputat…