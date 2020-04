Continuă amenzile în Maramureș pentru nerespectarea regulilor impuse de autorități Structurile teritoriale mixte din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apararii Naționale, dar și din poliția locala au participat in sistem integrat și au executat la nivelul județului nostru 125 de misiuni specifice pentru depistarea persoanelor care se sustrag sau nu respecta masurile stabilite de izolare la domiciliu, fluidizarea circulației rutiere și escortarea convoaielor alcatuite din vehicule ale cetațenilor reveniți in țara, verificarea respectarii masurii de izolare la domiciliu de catre cetațenii aflați in evidențe, verificarea respectarii interdicțiilor impuse dupa declararea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Maramureș, echipaje mixte alcatuite din jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști de la IPJ Maramureș, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au fost angrenate in 112 misiuni pentru identificare/depistarea persoanelor care se sustrag masura de izolare la…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat, in ultime 24 de ore, in sistem integrat, 105 misiuni in județul Maramureș. Acestea au vizat acțiuni pentru depistarea persoanelor care se sustrag…

- In județul Maramureș au fost executate 108 misiuni in sistem integrat pentru depistarea persoanelor care nu au respectat masura izolarii la domiciliu, fluidizarea circulației rutiere și escortarea convoaielor alcatuite din vehicule ale cetațenilor care au revenit in țara, verificarea, prin masuri specifice,…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au participat in sistem integrat și au executat la nivelul județului nostru 218 misiuni specifice pentru menținerea ordinii publice la unitațile spitalicești, depistarea persoanelor care se sustrag masurilor stabilite de izolare la domiciliu,…

- In Maramures, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au efectuat 130 de misiuni, in sistem integrat, pentru mentinerea ordinii publice la unitatile spitalicesti, depistarea persoanelor care se sustrag masurilor stabilite de izolare la domiciliu, fluidizarea circulatiei rutiere si…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures s-a intrunit in sedinta extraordinara, in contextul prevenirii si limitarii infectiei cu noul Coronavirus-Covid 19, si a luat urmatoarele decizii: agentii economici din categoria hypermarket-uri, supermarket-uri, market-uri care au locatii/puncte…

- Toti maramuresenii care vin in tara din tarile afectate cu noul coronavirus vor intra in carantina institutionalizata sau in izolare la domiciliu. In conformitate cu legislatia in vigoare, a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, cetatenii…

- FOTO – Arhiva La Aeroportul International „Avram Iancu” se aplica toate masurile comunicate in informarile anterioare, iar institutiile implicate in gestionarea situatiei sunt in permanenta comunicare cu Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, pentru informari in timp real si corecte, anunța…