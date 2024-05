Continuă acțiunea de dezinsecție în orașul Târgu Mureș Reprezentanții primariei Municipiului Targu Mureș au anunțat faptul ca in noaptea de 27 mai, in intervalul orar 22:00-04:00, acțiunile de dezinsecție impotriva țanțarilor și a altor insecte vor continua in oraș, cu precadere in parcuri, curțile blocurilor și zonele de joaca. Reamintim cetațenilor faptul ca substanțele utilizate nu sunt daunatoare sanatații localnicilor, dar este recomandata [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

