- Constantin Barjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist și autor al „Cronicii pisalogului” scria, in urma cu ceva ani, in saptamanalul „Gazeta de Roman” peste 280 de tablete umoristice, majoritatea insoțite de caricaturi inspirate. In numarul de astazi republicam tableta intitulata ”Aferim…

- ■ in intervalul 3 octombrie 2022 - 1 ianuarie 2023, au fost raportate 13.316 cazuri de infecții respiratorii ■ in 8.643 de cazuri pacienții au fost copii de pana la 14 ani, 117 necesitand internarea ■ s-au inregistrat și 3.644 de imbolnaviri cu pneumonie, doua cazuri fiind mortale ■ s-au vaccinat antigripal…

- ■ PS Iosif Pauleț, episcop de Iași, a trimis parohiilor din Moldova un document cu indicații privind modul de desfașurare al slujbelor religioase ■ in toate bisericile a fost amenajat un loc special, in care este expus portretul Papei Benedict al XVI-lea ■ la toate liturghiile se va rosti o rugaciune…

- ■ la CPU au ajuns, in perioada 24-26 decembrie, un numar de 281 de urgențe ■ 16 pacienți au ajuns la spital din cauza agresiunilor, pe fondul consumului de alcool ■ și Secția Pediatrie a fost luata cu asalt de parinți care aveau copii bolnavi ■ Medicii de garda de la Spitalul Municipal de Urgențe […]…

- ■ doua incendii de mare amploare s-au produs in tot atatea localitati nemtene ■ cauza a fost neprotejarea cosurilor de fum fata de materiale combustibile ■ Ieri seara, in jurul orei 21.00, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ au fost instiintati despre producerea unui…

- ■ au fost montate doua transformatoare mai puternice ■ timp de doua zile, pe baza de reciprocitate, urgențele medicale au fost redirijate catre Spitalul Județean ■ Timp de doua zile, pe 9 și 10 decembrie 2022, toate urgențele cu adresabilitate catre Spitalul Municipal de Urgența Roman au fost redirecționate…

- ■ personalul SMU Roman și liceenii voluntari de la Seminarul Melchisedec Ștefanescu, la inițiativa preotului unitații sanitare, Silviu Petrea, au cumparat cadouri pentru copiii pe care sarbatoarea Sfantului Nicolae i-a gasit internați Ziua de Moș Nicolae nu a trecut neobservata de copiii internați in…

- ■ Dragoș Martinca sufera de o boala grava și rara ■ diagnosticat cu craniofaringiom, adolescentul a suferit pana acum trei operații ■ ar mai fi nevoie de o alta intervenție, in strainatate ■ parinții fac apel la toți cei care pot ajuta, ei epuizand toate posibilitațile de a susține cheltuielile legate…