Contestații la Evaluarea Națională: 283 de medii au crescut, 208 au scăzut Pe site-ul dedicat http://evaluare.edu.ro Ministerul Educației a publicat astazi, 9 iulie, rezultatele finale obținute, dupa soluționarea contestațiilor, de absolvenții claselor a VIII-a care au susținut probele sesiunii 2024 a Evaluarii Naționale. In județul Bacau, in urma reevaluarii lucrarilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 74,2% (3470 de […] Articolul Contestații la Evaluarea Naționala: 283 de medii au crescut, 208 au scazut apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

