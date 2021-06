Stiri pe aceeasi tema

- 28.596 de elevi au obținut medii sub 5 la Evaluare Naționala 2021, ceea ce inseamna un procent de 23,2% dintre candidații prezenți la examen, arata datele publicate marți, 29 iunie, de Ministerul Educației. Instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu a centralizat rezultatele inregistrate de absolvenții…

- Ministerul Educației a centralizat rezultatele inregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala in perioada 22 – 25 iunie 2021. Rezultatele (inainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat – evaluare.edu.ro. Rata de…

- Elevii de clasa a VIII-a din Alba și din țara au susținut joi proba de Matematica la examenul de Evaluare Naționala 2021. In județ, la aceasta proba a fost prezența de 94,88%. La proba de Matematica au fost prezenți 2.060 candidați din 2.171 de elevi inscriși. Au absentat 111 elevi, potrivit datelor…

- Peste 130.000 de elevi absolvenți de gimnaziu din țara, aproximativ 2000 din Alba, susțin in aceasta perioada probele scrise la Evaluare Naționala clasa a VIII-a. Dupa prima proba scrisa, cea de Limba și literatura romana, de marți, 22 iunie, candidații vor avea testarea la Matematica, joi, 24 iunie…

- Examenul de Evaluare Nationala incepe, astazi, cu proba de Limba si literatura romana. Aproximativ 90% din elevii de clasa a VIII-a din judetul Brasov s-au inscris la examenul de Evaluare Nationala ce se va desfașura in cele 100 de centre de examen din județ. Potrivit Calendarului de desfasurare a Evaluarii…

- Social Au inceput inscrierile pentru Evaluarea Nationala/ La simularea examenului, in Teleorman s-au inscris peste 2.000 de candidați iunie 7, 2021 12:52 Absolventii clasei a VIII-a se pot inscrie, incepand de luni, 7 iunie, și pana vineri, 11 iunie, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala,…

- Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a se afla de vineri, 30 aprilie, in a doua vacanța de Paști din acest an, care se incheie in 9 mai. Ceilalți elevi și copiii de gradinița revin la cursuri pe 5 mai 2021, dupa vacanța prelungita. Vezi LISTA: Scenariile de funcționare pentru școlile, liceele și gradinițele…

- Cum vor merge la școala elevii din județul Alba, in perioada 05 – 07 mai: LISTA școlilor și SCENARIUL in care se incadreaza Cum vor merge la școala elevii din județul Alba, in perioada 05 – 07 mai: LISTA școlilor și SCENARIUL in care se incadreaza Scenariile in care vor funcționa unitațile de invațamant…