- Plenul Senatului a respins, luni, in sedinta secreta, contestatia depusa de senatoarea Diana Sosoaca in urma sanctionarii sale, fiind mentinut avertismentul scris. Contestatia s-a solutionat cu votul majoritatii senatorilor prezenti, scrie agerpres.ro. In urma sanctiunii cu avertisment…

- Senatul voteaza luni, de la ora 17.30 contestația Dianei Șoșoaca impotriva sancțiunii primite pentru atingerea demnitații funcției de senator. Contestatia depusa de Diana Șoșoaca se solutioneaza de plenul Senatului cu votul majoritatii senatorilor prezenti, potrivit regulamentului. Senatoarea Diana…

- Biroul permanent al Senatului a decis ca luni, de la ora 17,30, sa se desfasoare o sedinta secreta a plenului Senatului pentru analizarea contestatiei depuse de senatorul Diana Sosoaca, impotriva deciziei prin care a fost sanctionata cu avertisment scris. Presa nu va avea acces la lucrari, iar ședința…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost sanctionata cu avertisment scris, a decis, in sedinta de luni, Biroul permanent al Senatului, urmand ca aceasta hotarare sa fie citita in plen. Este pentru prima data cand Biroul permanent da o astfel de sanctiune. “Decizia Biroului permanent a fost de a accepta aceasta…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost sanctionata cu avertisment scris de Biroul Permanent al Senatului, iar in urmatoarele trei luni Diana Sosoaca nu va mai putea reprezenta Senatul, informeaza Agerpres . Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca avertismentul scris a fost aprobat in Biroul permanent,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca este sancționata cu avertisment scris, a decis, in ședința de luni, Biroul permanent al Senatului. Hotararea va fi citita in plen. Este pentru prima data cand Biroul permanent...

- Senatorul Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, va fi audiat, luni, de la ora 12,00, in Comisia juridica, in cadrul procedurii derulate ca urmare a solicitarii DNA adresate Camerei superioare a Parlamentului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a acestuia. Senatorii juristi si Florian…

- Camera superioara a Parlamentului a primit un avertisment de la YouTube ca pagina institutiei va fi inchisa, daca mesajele care instiga la nepurtarea mastii vor continua, a declarat presedintele Comisiei juridice a Senatului, liberalul Iulia Scantei. Printre primele masuri luate de YouTube se numara…