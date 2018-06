Contestatarii „de serviciu” ai licitaţiilor, loviţi de modificările legislative Anul trecut, Prahova a fost in top 5 national la plangerile depuse impotriva autoritatilor contractante Violeta Stoica Autoritațile contractante – multe dintre ele primarii din județul Prahova – care au avut de-a face, de-a lungul timpului, cu nenumarate contestații ale procedurilor de achiziție fie in faza premergatoare deschiderii ofertelor, fie dupa incheierea procesului-verbal de desemnare a firmei caștigatoare ar putea sa parcurga mult mai ușor, din aceasta luna, calea pentru incheierea contractelor de prestari servicii sau de lucrari. Din aceasta luna au intrat in vigoare modificarile la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit statisticilor, 6.400 de angajați din Brașov caștiga peste 1.000 de euro net lunar, arata datele Inspectiei Muncii aferente lunii aprilie 2018, scrie Ziarul Financiar. Cei mai mulți angajați care incaseaza peste 1.000 de euro net lunar lucreaza in București (113.000). Pe langa capitala, judetele…

- Jumatate din angajații romani care caștiga peste 1.000 de euro lunar se regasesc in București, iar in topul salariaților bine platiți mai figureaza județele Cluj și Timiș. Tendința pe piața muncii este de creștere a salariilor, iar companiile sunt dispuse sa plateasca mai mult ca sa-și rețina angajații.…

- Pe langa municipiul Bucuresti, judetele Cluj (16.400), Timis (13.000), Ilfov (9.900), Brasov (6.400), Iasi (5.900), Sibiu (5.500) si Prahova (4.600) sunt zonele in care lucreaza cei mai multi angajati care castiga peste 1.000 de euro net lunar. La nivel national, numarul salariatilor cu norma intreaga…

- Bucureștiul și Iașiul sunt in topul celor mai mari indemnizații pentru creșterea copilului. Capitala e urmata de județele Cluj, Timiș și Iași. In București se inregistreaza cea mai mare valoare medie a indemnizației: aproape 2.630 de lei. Dupa București și județul Ilfov, valoarea medie a indemnizației…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Sibiu, Timis si Cluj, in timp ce in Bacau, Caras-Severin, Giurgiu, Botosani si Suceava sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea…

- N.Dumitrescu Primarul Adrian Dobre a anuntat, ieri, ca este necesara decretarea starii de urgenta in Ploiești, motivata de faptul ca la nivelul unitatii administrativ-teritoriale nu exista inca desemnat un operator pentru serviciile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie (n.n. -DDD). Necesitatea…

- Dintre cele 34.426 de locuri de munca disponibile la nivel national, 5.674 sunt in Bucuresti, in Prahova sunt vacante 2.281 de locuri de munca, in Dolj - 2.177, in Arad - 1.942, in Sibiu - 1.607, in Timis - 1.333, in Cluj - 1.190, in Iasi - 1.158, in Gorj - 976, in Dambovita - 910, in Satu Mare - 857,…

- Aproape 40.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Dolj, Arad si Sibiu, in timp ce in Mehedinti, Giurgiu si Bacau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…