Ana Morodan, aflata in continuare sub control judiciar, a luat decizia de a se interna la psihiatrie. Cunoscuta influencerița, supranumita și „Contesa Digitala", trece printr-o perioada nu tocmai roz a vieții sale. Dupa ce pe 28 martie 2023, Ana Morodan a fost reținuta pentru 24 de ore, polițiștii depistatand-o cu concentrație de 0,05 g/l alcool