Contele de Snowdon, nepotul reginei Elisabeta a II-a, divorţează Contele de Snowdon, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotia acestuia divorteaza dupa 26 de ani de casatorie, informeaza Reuters. Contele David Armstrong-Jones este cel de-al 21-lea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii si are doi copii, ajunsi la varsta adulta, cu sotia sa, Serena, contesa de Snowdon. "Contele si contesa de Snowdon au convenit amiabil ca mariajul lor a ajuns la final si ca vor divorta", potrivit BBC, care a citat un purtator de cuvant al cuplului. Contele, care este proprietarul unei companii de mobila pe care o detine cu numele sau profesional, David… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

