- Jean-Claude Juncker are astazi o intalnire cu presedintele american. E prima de la alegerea lui Trump la Casa Alba. Mai multi oficiali UE au declarat ca nu-si pun mari sperante in vizita aceasta. Dar de ce s-a dus presedintele Comisiei la Washington? - scrie europarlamentarul Cristian Preda pe blogul…

- Avionul prezidential rus a aterizat luni la aeroportul din Helsinki, cu aproape o ora intarziere, astfel ca summitul intre presedintii Rusiei si Statelor Unite va incepe mai tarziu decat era programat, informeaza cotidianul The Guardian.

- Foarte ciudata aceasta sarbatoare de la Pontida a miscarii de extrema dreapta din Italia, unde Liga Nordului pare pregatita de lupta, fiind favorizata de faptul ca nimeni nu pare sa aiba multa incredere in guvernul Conte. Matteo Salvini vorbește ca și cum ar fi inca in timpul alegerilor, parand sa uite…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat in timpul unei vizite in Libia ca a propus infiintarea unor centre de primire a migrantilor la granita de sud a tarii pentru a putea micsora valul de imigranti care se indreapta spre Italia, scrie Reuters.

- Intr-un interviu acordat Agentiei "Reuters", Papa Francisc critica politicile Casei Albe si aminteste de documentul episcopilor: "Populismul nu este raspunsul la drama mondiala a imigratiei si divizarea familiilor este impotriva principiilor catolicismului", potrivit La Repubblica , citat de Rador.

- ''Recensamantul romilor și controlarea banilor publici cheltuiți. Daca partidele de stanga vin cu aceasta propunere e bine, dar daca propunerea o fac eu, este rasism. Nu renunt si voi merge inainte. Inainte de tot si de toate sunt italienii și siguranța lor'' scrie pe Twitter ministrul de interne, Matteo…

- Așa cum am spus mereu, noi ramanem aliații Statelor Unite“. Dupa pozitia NATO privind ridicarea sancțiunilor Rusiei, Luigi Di Maio incearca sa-i linișteasca pe aliați: „Acesta este un guvern care vrea sa mentina Italia in acorduri și alianțe, asigurand continuitatea celor stipulate deja", potrivit Il…

- Silvio Berlusconi a pregatit calea spre formarea primului guvern "anti-sistem" din Italia in seara zilei de 9 mai, dand unda verde unui acord in acest sens intre aliatul sau, Liga (extrema dreapta) și Mișcarea 5 Stele (M5S). Cele doua formatiuni politice, care au majoritate in parlament dupa alegerile…