Contaminare și moarte: de ce coronavirusul a scăpat de sub control în India Intre apariția variantei „indiene” a virusului și sistemul de sanatate darapanat, India se confrunta cu o creștere spectaculoasa a infectarilor Covid-19. Duminica au fost inregistrate peste 350.000 de cazuri de contaminare in doar 24 de ore, fara precedent la nivel global, și 2.767 de decese, un record național. De la inceperea epidemiei, 17,3 milioane de persoane […] The post Contaminare și moarte: de ce coronavirusul a scapat de sub control in India first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- India a inregistrat peste 2.000 de decese cauzate de COVID-19 si aproape 295.000 de noi infectari in ultimele 24 de ore, unul dintre cele mai grave bilanturi zilnice din lume de la inceputul pandemiei. A doua tara cea mai populata de pe planeta, India a raportat pana in prezent peste 182.000 de decese…

- Inca un semn ca epidemia de coronavirus din Brazilia a scapat total de sub control. Duminica, coordonatorul unui studiu al Asociației braziliene de terapie intensiva a dezvaluit ca majoritatea pacienților internați la terapie intensiva au sub 40 de ani. Sunt mai mult de 11.000 in spitale, sau 52,2%…

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP.…

- Primarul comunei Bogați, Ion Garleanu, a fost bolnav de Covid-19 și a trebuit sa se interneze la Spitalul din Mioveni. A ieșit cu bine din incercare, iar acum transmite un mesaj de mulțumire celor care l-au tratat și nu numai. „Dupa perioada dificila petrecuta in Spitalul Orașenesc Mioveni, fiind internat…

- Un esec strategic nerecunoscut ca atare este cuprins in situatia noastra pandemica, mai exact, in faptul ca, de un an, combatem raspandirea virusului, iar acum avem un nou val de infectii. Esecul ar deveni mai usor de constatat daca am compara situatia noastra cu aceea din India. Sa ne amintim ca gripa…

- Fondatorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinului impotriva Covid-19 produs in colaborare cu Pfizer, este de parere ca virusul va fi pus sub control in majoritatea țarilor europene pina la sfirșitul verii lui 2021. „In multe tari europene si SUA, probabil ca nu vom mai avea nevoie de blocaje…

- Fondatorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinului impotriva Covid-19 produs in colaborare cu Pfizer, este de parere ca virusul va fi pus sub control in majoritatea țarilor europene pana la sfarșitul verii lui 2021.

- Situatia in domeniul sanatatii este critica in acest moment in Republica Moldova din cauza COVID-19, trag un semnal de alarma experti in sanatate de la Chisinau, citati vineri de publicatia Ziarul de Garda de peste Prut, anunța AGERPRES. Aproape toate locurile din spitalele de pe intreg teritoriul…