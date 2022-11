Containerele de haine din Iaşi sunt sparte şi vandalizate cu răngile. Ce sancțiuni se aplică? Vandalizarea containerelor de haine este un fenomen des intalnit in Iasi. In 2021, SC Salubris Iasi a implementat 10 containere in diferite puncte ale orasului unde iesenii isi pot duce hainele vechi pe care nu le mai poarta. Desi cei care si le doresc le pot primi gratuit dupa ce sunt igienizate, multi dintre ei nu mai au rabdare si gasesc modalitati prin care sa scoata hainele din containere. La punctele de colectare de haine oamenii sunt surprinsi cum sparg lacatele sau le forteaza cu rangile pana cand acestea cedeaza. O alta modalitate gasita este de a-i pune pe copii sa intre inauntru prin… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

