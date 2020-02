Containerele cu deseuri aduse in Portul Constanta cu un vapor olandez, returnate expeditorului Cele trei puncte de lucru din Bucuresti si judetul Ilfov ale firmei care a importat 16 containere cu deseuri din Marea Britanie, aduse in Portul Constanta cu un vapor sub pavilion Olanda, au fost verificate, fiind sistate operatiunile de comercializare a produselor second-hand de catre societatea respectiva, a informat marti Garda de Coasta.



Totodata, potrivit sursei citate, la sfarsitul saptamanii trecute a fost finalizata activitatea de incarcare, pe nava olandeza, a celor 16 containere cu deseuri, in vederea returnarii acestora catre expeditor.



Politistii de frontiera din

Sursa articol si foto: business24.ro

