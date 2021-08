Containere pentru deșeuri reciclabile, in Expo-Parc și Eremia Grigorescu! Primaria Pitești, prin SC Salubritate 2000 S.A., continua acțiunea de inlocuire a containerelor destinate deșeurilor reciclabile din plastic/metal și sticla, prin instalarea a 11 containere clopot, cu o capacitate de 2,25 și 3 mc, in Expo-Parc și Eremia Grigorescu. Containerele au fost amplasate in șapte puncte de colectare de la blocurile: Bl. 12-13, Bl.10-11, Bl. 8-9, Bl. 1-Campineanu din Expo-Parc și Bl.M3-M4, Bl. Q3-Q4, Bl. P1-P2 Complex Alexim din Eremia Grigorescu. Pentru a folosi spațiul de depozitare la maximum este…