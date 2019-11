Containere arse, bănci și urne de gunoi deteriorate. Se caută răufăcătorii Recent, in Ungheni au fost inregistrate cateva cazuri de distrugere a bunurilor publice. Au fost incendiate trei containere. Potrivit Claudiei Coniuhov, administratoarea intreprinderii AVE Ungheni, prețul unui container incendiat este de 4500 lei. Iar valoarea totala a prejudiciului este de 13 500 lei. In consecința, administrația intreprinderii „AVE-Ungheni” a inițiat demersuri pentru identificarea celor care au distrus containerele. „Nu este pentru prima oara cand sunt incendiate containerele de la punctele de colectare a deșeurilor. Aceasta atitudine deloc civilizata nu face fața nimani. Insist… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

