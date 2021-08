Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul sau cuvant public, parlamentarul AUR de Buzau – Generalul (R) Nicolae roman si-a exprimat punctul de vedere in legatura cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind limitarea cresterea porcilor in gospodarii, precum si la alte probleme curente. Deputatul a precizat ca prin masurile restrictive…

- ANSVSA interzice vanzarea porcilor din gospodarii si cresterea lor in aer liber din cauza pestei porcine, a anuntat institutia precizand ca a initiat deja un proiect de OUG in acest sens. Citește mai mult pe fermierulargesean.ro The post fermierulargean.ro: ANSVSA interzice vanzarea porcilor din gospodarii…

- Fermierii pot depune cererea de inscriere in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021 pana marti, 20 iulie, inclusiv, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Autoritatea Nationala Sanitar - Veterinara si pentru siguranta Alimentelor a lansat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede amenzi de pana la 8.000 de lei pentru cei care nu iau masuri de biosecuritate si nu respecta restrictiile impuse de autoritati.

- Romanii care cresc porci in gospodarii, pentru consumul propriu, vor avea o serie de restricții și vor trebui sa ia masuri de biosecuritate, potrivit un proiect de ordonanța de urgența publicat de ANSVSA. Documentul prevede, printre altele, ca porcii nu trebuie hraniți cu resturi alimentar, iar la intrarea…

- Bevan Scott Tait, un fermier din Noua Zeelanda, a fost condamnat la noua luni de inchisoare cu suspendare și 150 de zile de munca in folosul comunitații pentru maltratarea oilor sale dupa ce 226 dintre ovine au ajuns atat de subnutrite și de bolnave, incat a trebuit sa fie eutanasiate, a informat BBC…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat marti ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, suma totala autorizata la plata fiind de 23.621.947 lei pentru un numar de 206 solicitanti. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) plateste ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor pentru 206 beneficiari iar suma totala autorizata la plata este de 23,62 milioane de lei, informeaza institutia printr-un comunicat remis marti. Astfel, pentru 63 de solicitanti sunt…