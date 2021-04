Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, containerul continea 4.920 pachete cu tigari, pentru care a fost calculata o garanție pentru tranzit vamal in cuantum de 266.371 lei.Intreaga cantitate nedeclarata (241.080 pachete cu tigari), in valoare de 3.857.280…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au confiscat, in Portul Constanta, peste 240.000 de pachete cu tigari nedeclarate aflate intr-un container sosit din Rusia pentru o firma din Republica Moldova, informeaza, sambata, un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Serviciului Combaterea Criminalitatii Organizate Porturi Maritime al Inspectoratului General al Politiei Romane si cei ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud au confiscat peste 240.000 pachete cu tigari nedeclarate…

- Marfurile sunt constituite dintr un amestec cu deseuri, ce nu pot fi puse in libera circulatie. A fost luata masura nepermiterii importului pe teritoriul tarii. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera…

- Control asupra unui container aflat in Portul Constanta Sud Agigea, incarcat din Portugalia cu deseuri inutilizabile. Marfuri declarate in fals la autoritatea vamala.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta si ai Biroului Vamal…

- Politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit mai multe pachete cu tigarete de contrabanda la bordul unei nave sosite din Siria. Totodata, a fost identificat un marinar sirian, in varsta de 50 ani, care oferea tigarete de contrabanda spre comercializare.In data de 12.04.2021, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit la bordul unei nave ancorate in Portul Constanta, peste 9.000 pachete cu tigari de contrabanda. Tigaretele erau ascunse in tancul de balast al navei, la actiune participand si cainele politist Pobaza. In data de 04.04.2021, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit un pistol, 3 incarcatoare si 100 de cartuse de 9 mm, intr un container cu bunuri personale sosit din SUA pentru un cetatean roman.In data de 15.01.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…