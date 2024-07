Patronatul Antreprenorilor Contabili din Romania (PACR) declanseaza luni un protest in Piata Victoriei din Capitala pentru a atrage atentia asupra climatului economic marcat de „haos legislativ si incertitudine fiscala”, solicitand totodata schimbari fundamentale in politica fiscala a tarii. La protest ar putea participa in jur de 3.000 de oameni, contabili si economisti. Protestul „Fara haos […] The post Contabilii protesteaza luni in Piața Victoriei. Care este lista de solicitari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .