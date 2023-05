Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere disfuncționalitațile sistemului informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) din ultima perioada, ce conduc la imposibilitatea respectarii termenelor de depunere a declarațiilor fiscale și a situațiilor financiare anuale, Corpul Experților Contabili și Contabililor…

- CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania) a incheiat un acord de colaborare cu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), impreuna reprezentand Association of International Certified Professional…

- AICPA® & CIMA®, impreuna Association of International Certified Professional Accountants, au semnat un acord de colaborare cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) pentru a oferi profesioniștilor din domeniul financiar-contabil din Romania abilitațile și mentalitatea…

- Incepand cu acest an, Ministerul Educației, in parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), organizeaza Concursul de cultura și educație financiar-contabila, desfașurat la nivel județean și național. Performanța este recompensata cu premii in valoare totala…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania a lansat prima ediție a Concursului de cultura și educație financiar-contabila. Astazi, la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare s-a desfașurat etapa județeana a Concursul de cultura și educație financiar-contabila, concurs…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) lanseaza incepand cu anul școlar 2022-2023 Concursul de cultura și educație financiar-contabila. Concursul este finanțat de Ministerul Educației și organizat, in județul Timiș, de Corpul Experților Contabili și Contabililor…

- In ziua de 27 martie 2023, ora 14.00, va avea loc Adunarea generala a membrilor Filialei Botosani, a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, in sistem online, condusa de la sediul Filialei Botosani, cu urmatoarea ordine de zi:

- In ziua de 14 martie 2023, ora.14,00, va avea loc Adunarea generala a membrilor Filialei Mures a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in sistem online, condusa de la sediul Filialei din str Marton Aron nr.14, Tg Mures, cu urmatoarea ordine de zi: Raportul Consiliului…