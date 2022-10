Cont bancar gratuit, fără comisioane, pentru pensie, salariu sau plăți online Fiecare roman ar putea avea un cont bancar gratuit, fara comisioane, pentru pensie, salariu sau plați online. Asta prevede un proiect de lege depus in Parlament. In prezent numai 70% dintre cei care au peste 18 ani folosesc cardurile bancare. Avand un cont bancar se economisește timp. Plațile se fac online ceea ce inseamna ca […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

