Consumul zilnic de cafea sau ceai scade riscul de accident vascular cerebral. STUDIU Consumul zilnic de cafea sau ceai scade riscul de accident vascular cerebral. STUDIU Consumul zilnic de cafea sau ceai scade riscul de accident vascular cerebral. STUDIU Persoanele care consuma mai multe cani de cafea sau ceai pe zi ar putea avea un risc redus de accident vascular cerebral. Un studiu recent concluzioneaza ca cei care beau mai multe cani de ceai sau cafea, ori ambele, pot avea un […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scade numarul celor care iși fac prima doza de vaccin anti-COVID-19 FOTO: RoVaccinare.ro. A scazut din nou numarul persoanelor care merg pentru prima oara la un centru de vaccinare anti-COVID - mai putin de o 1.900 în 24 de ore. Câstiga teren însa administrarea…

- Riscul de internare la terapie intensiva pentru persoanele nevaccinate anti COVID este de 25,6 ori mai mare decat pentru cele care au primit a treia doza, potrivit Institutului de Sanatate Publica din Italia, citeaza digi24.ro.

- In ajun de Craciun, Ana Pascu, ajunsa la varsta de 77 de ani, a suferit un accident vascular cerebral hemoragic si a ajuns de urgenta la spital.Ana Pascu a cucerit in cariera sa de floretista doua medalii olimpice de bronz cu echipa, in 1972 și 1976, și șapte mondiale, dintre care una individuala.Dupa…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un mini-accident vascular cerebral in data de 27 octombrie, in prima zi a audierilor la apelul de la Inalta Curte, a anuntat logodnica barbatului, Stella Moris, in social media, noteaza News.ro. “El are nevoie sa fie eliberat. Acum”, a scris…

- Cofondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un miniatac vascular cerebral din cauza stresului extrem al luptei cu extradarea catre SUA din inchisoarea de maxima securitate Belmarsh din Marea Britanie, potrivit logodnicei sale, Stella Moris.

- Persoanele care fac operatie de cataracta au un risc cu 30% mai mic de a se imbolnavi de dementa, indiferent de cauza acesteia, arata un studiu realizat de un grup de cercetatori din Seatle, SUA.

- Consumul de cafea sau ceai este asociat cu un risc mai mic de AVC (accident vascular cerebral) si dementa, potrivit unui studiu efectuat pe persoane sanatoase cu varsta cuprinsa intre 50 si 74 de ani, publicat recent in revista cu acces deschis PLOS Medicine. Consumul de cafea a fost, de asemenea,…

- Dupa nici trei luni de la moartea nepotului sau, Sharon Stone le cere iar fanilor ei sa se roge pentru un membru al familiei sale. De data aceasta este vorba despre mama celebrei actrițe, Dorothy Stone, care a suferit un alt accident vascular cerebral.