Stiri pe aceeasi tema

- Montarea stalpilor pentru infrastructura rutiera este o operațiune importanta pentru asigurarea securitații traficului, iar Waldevar are experiența și utilajele potrivite pentru a indeplini cu succes acest obiectiv. Ideala pentru acest tip de proiect este mașina șenilata semi-mobila WALDEVAR HWL 400R.…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Viața lui Alexandru-Bjorn Padina a luat o turnura dramatica inca de cand abia venise pe lume. Crudul destin a facut ca baiețelul din Slobozia,…

- O echipa internaționala de cercetatori a descoperit, in urma unui studiu, ca in cazul persoanelor care consuma in mod regulat, zilnic, acest aliment, creste cu 60% riscul de a dezvolta diabet și ca efectul este mai pronunțat la femei decit la barbați. Oamenii de știința au descoperit ca oamenii care…

- Amazon ofera bonusuri in valoare totala de jumatate de miliard de dolari angajaților din prima linie, in SUA. Cat primește fiecare salariat Amazon a anuntat ca va cheltui in SUA peste 500 de milioane de dolari pentru a acorda bonusuri angajatilor din prima linie care lucreaza in perioada sarbatorilor,…

- Orasul Montreal a depasit un ''record absolut'' de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius. In centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, citata miercuri de AFP.

- Pe 14 octombrie, un șofer din Prahova a ramas fara permis dupa ce poliția rutiera l-a testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație de 0,07 grame de alcool in aerul expirat. Conducatorul auto a pretins ca nu a batut, ci doar s-a dezinfectat cu spirt. El a cerut sa i se recolteze probe biologice.…

- Medicul Gindrovel Dumitra vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre testele pentru vaccinul anti-COVID, pericolul de a grabi scoaterea pe piața a unui produs despre care inca nu se cunosc toate efectele adverse, nevoia de a imuniza rapid populația pentru a limita raspandirea bolii și reticența…