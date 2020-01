Consumul propriu tehnologic al Transgaz, la un minim istoric, de 0,49%

Stiri pe aceeasi tema

- SNTGN Transgaz SA comunica faptul ca, in urma inchiderii balanței de gaze pe anul 2019, consumul total de gaze inregistrat in SNT (care include atat consumurile tehnologice determinate și nedeterminate, precum și neinchiderile din balanța de gaze) s-a situat la nivelul de 65.2 mil mc, fiind pentru…

- CONPET SA Ploiesti informeaza investitorii ca in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.1056 31.12.2019 a fost publicat Ordinul A.N.R.M. nr.427 16.12.2019 care modifica Ordinul nr.13 2010 pentru aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului…

- ​Sistemul național de transport se afla de câteva zile în stare de prealerta, iar în ultimele ore s-a apropiat foarte mult de starea de alerta, potrivit indicatorului Line Pack, care arata volumul de gaze efectiv aflat în sistemul Transgaz. Cum s-a ajuns aici? Pur și simplu România…

- Vortexul polar trece prin schimbari radicale in aceasta perioada, iar acest lucru se va reflecta asupra vremii din aceasta iarna, susțin meteorologii Severe Weather Europe, potrivit stirileprotv.ro.Potrivit severe-weather.eu, vortexul polar a rezistat factorilor care l-au afectat in ultima…

- Romania se afla pe locul 7 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste consumul de bere, dar si din punctul de vedere al locurilor de munca create in industria berii, arata statisticile publicate de Asociatia Berarii Romaniei.

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, ii solicita demisia ministrului Finantelor, Florin Citu, invocand faptul ca acesta ar fi "sabotat" cursul de schimb si "a avut intalniri ascunse cu reprezentantii institutiilor financiare internationale". "Motivul pentru care cer demisia…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669...