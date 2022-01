Consumul privat își reduce motoarele, dar rămâne la valori ridicate Afacerile din comerțul cu amanuntul (un bun indicator care aproximeaza consumul privat, principala componenta a PIB), au încetinit dupa primele 11 luni la 10,5%, potrivit datelor furnizate vineri de Institutul Național de Statistica. În ianuarie-octombrie (primele 10 luni) indicatorul era de 11,1%. E drept, o creștere de peste 10% a consumului este una solida, chiar daca ea vine mai degraba prin canalul importurilor. Potrivit INS, vânzarile din retail au fost turate de produsele nealimentare (+14,3%), comertul cu combustibili(+11,9%) si au fost frânate de vânzarile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

