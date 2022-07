Stiri pe aceeasi tema

- Consumul global de carbune este posibil sa se apropie in acest an de recordul absolut de 8 miliarde de tone stabilit in anul 2013, pe masura ce economiile europene vor cauta sa faca economii la gazele naturale, a estimat astazi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza

- Preturile de referinta la energie in Europa si-au continuat miercuri tendinta de crestere, dupa ce Rusia a redus si mai mult livrarile de gaze spre continent, ceea ce creeaza un risc pentru economia europeana, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Romania si-ar putea acoperi din surse interne consumul de gaze la iarna, fara a mai fi nevoie de importuri, a declarat pentru Radio Romania Actualitati fostul sef al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Niculae Havrilet. Potrivit acestuia, avem de-a face cu un scenariu perfect…

- Europa trebuie sa isi reduca drastic consumul de gaze naturale in lunile urmatoare, pentru a se pregati pentru ceea ce este posibil sa fie o "iarna lunga si dura", a declarat luni directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaza Bloomberg.

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris pe Facebook , ministrul Energiei, Virgil Popescu.„Romania va fi independenta energetic. Mergem inainte, investim strategic, iar tara noastra va avea independenta…

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris sambata, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean considera ca nu este oportuna inchiderea capacitaților de producție de energie bazata pe carbune! Social-democratul Silviu Hurduzeu a luat atitudine vizavi de subiect: „Nu putem fi de acord cu o astfel de propunere legislativa, care impune termene foarte rapide pentru…

- Cresterea ingrijorarilor cu privire la securitatea energetica si schimbarile climatice va face ca in 2022 noile capacitati pentru productia de energie regenerabila sa inregistreze un avans record, a estimat miercuri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.