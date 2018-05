Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut un utilizator de internet a consumat peste 1,4 GB/luna pe parcursul anului 2017, aproape dublu fata de anul precedent, in timp ce timpul alocat convorbirilor pe mobil, dar si numarul mesajelor SMS au scazut, informeaza ANCOM.

- Guvernul va adopta joi Strategia de dezvoltare a Romaniei pana in 2020. ”In orice tara trebuie sa avem un proiect de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung”, a spus premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței de Guvern. Strategia de dezvoltare a Romaniei pana in 2020 cuprinde domenii precum…

- De asemenea, instanta a redus amenda de la 147,9 milioane de lei (34,8 milioane de euro) la 110,9 milioane de lei (23,83 milioane de euro). In anul 2011, Consiliul Concurentei a sanctionat companiile Orange si Vodafone pentru ca au refuzat sa acorde firmei Netmaster accesul la retelele lor…

- Ora Pamantului 2018. In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Astfel, milioane de oameni din intreaga lume sarbatoresc sambata, 24 martie, chiar…

- "In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Politistii din Abrud l-au identificat pe un barbat din Alba Iulia ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de „insusirea bunului gasit”. Acesta ar fi gasit un telefon mobil si nu l-a predat, in termen de 10 zile, celui ce l-a pierdut sau autoritatilor. La data de 6 martie a.c., politistii de investigatii…

- In multe zone rurale accesul la internet reprezinta in continuare o problema, chiar si in tarile dezvoltate. In Marea Britanie, problema ar putea fi rezolvata printr-un nou parteneriat. Acesta a fost semnat intre stat si Biserica Anglicana. Astfel, bisericile si alte proprietati ale organizatiei vor…