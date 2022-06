Stiri pe aceeasi tema

Gazele naturale, uleiul, malaiul, faina, cartofii, serviciile de apa, canal si salubritate, dar si serviciile postale s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

Rusia este gata sa vanda Ucrainei energie electrica de la centrala nucleara de la Zaporoje luata sub controlul armatei ruse, daca dorește sa cumpere aceasta energie electrica, a declarat miercuri vicepremierul rus Marat Hușnullin, dupa inspecția centralei.

Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

Consumul final de energie electrica, in primele trei luni ale anului 2022, a fost cu 2% mai mic decat in aceeași perioada din 2021, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica.

Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 1,8% in primele doua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica. Consumul industrial a fost mai mic cu 2,1%, in timp ce populatia a utilizat cu 1,1% mai…

Moldova, Romania dar și restul Europei se confrunta cu o criza fara precedent a facturilor la gaze și la electricitate. Pe de alta parte, sunt multe persoane care nu știu cat de mult ajung sa consume anumite aparaturi des utilizate in casa.

Uniunea Europeana a inregistrat in ianuarie un deficit al balantei comerciale de 36 miliarde de euro, fata de un plus de 8,5 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…