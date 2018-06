CONSUMUL EXCESIV DE SARE ŞI LIPSA SĂRII, ASOCIATE DECESULUI PREMATUR Sarea, consumata in cantitati mari, contribuie la cresterea tensiunii arteriale, insa este oare vorba despre o relatie cauzala ce creste riscul declansarii bolilor cardiovasculare si duce, in final, la decesul prematur? O serie de studii efectuata in ultimii ani au contestat aceasta cauzalitate, insa o noua cercetare ce utilizeaza masuratori complexe confirma aceasta asociere, […] Articolul CONSUMUL EXCESIV DE SARE SI LIPSA SARII, ASOCIATE DECESULUI PREMATUR apare prima data in AM Press . Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

