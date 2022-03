Consumul excesiv de hamburgeri dăunează grav sănătății Scena demna de Ilf și Petrov in plin centrul Moscovei: in semn de protest, un cetațean rus s-a incatușat de ușa unui fast-food din Piața Pușkin. Protestul nu s-a dovedit a fi unul impotriva lui Putin și nici anti-razboi sau, ma rog, anti- „operațiune militara”, ca sa folosim limbajul atat de drag Kremlinului. Niet, tovarași! […] Articolul Consumul excesiv de hamburgeri dauneaza grav sanatații apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

