Stiri pe aceeasi tema

- Doi suceveni in varsta de 56 de ani au decedat din cauza infecției cu noul coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a informat, luni dimineața, ca un barbat in varsta de 56 ani din județul Suceava, intors din Anglia in data de 16 martie, a fost internat in data de 2 aprilie in Spitalul Județean…

- Alti patru romani infectati cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in tara noastra, din cauza COVID-19, ajungand la 314, informeaza, duminica seara, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Persoanele decedate au varste cuprinse intre 41 si 77 de ani. * Deces 311 – barbat, 41 ani, din…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis un nou comunicat in care a dat detalii despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coronavirus. In comunicatul oficial se anunța ca in ultimele 24 de ore ofițerii din Ministerul Afacerilor Interne au aplicat amenzi in valoare de 21.730.979 de lei…

- Alte 430 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, astfel ca bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 3.613. Pana in prezent, s-au inregistrat 329 de persoane vindecate, iar 119 pacienti sunt la terapie intensiva. Coronavirus Romania, LIVE UPDATE 5 aprilie …

- Pandemia de coronavirus a afectat 199 de țari la nivel mondial. Unele dintre acestea au luat masuri drastice pentru a sprijini lupta impotriva noului virus: au interzis vanzarile de alcool. Potrivit AS, un document fals a devenit viral pe rețelele de socializare in Anglia duminica. Conform acestuia,…

- Exercitiile fizice regulate practicate în timpul izolarii ajuta la mentinerea sistemului imunitar sanatos, conform unei analize realizate de un grup de cercetatori britanici, citat luni de Press Association și Agerpres.O echipa de specialisti de la Universitatea din Bath a concluzionat ca…

- Persoanele care se spala pe dinti de cel putin trei ori pe zi ar putea avea mai putine sanse de a dezvolta diabet, sugereaza un nou studiu preluat luni de Press Association. Persoanele cu igiena orala precara au o probabilitate mai mare de a suferi de diabet, este concluzia acestei noi cercetari. Studiul,…

- Fumatul si consumul zilnic de alcool pot conduce la o ''crestere modesta'' a varstei creierului, sugereaza un nou studiu efectuat in Statele Unite, citat joi de Press Association. O echipa de cercetatori a descoperit ca persoanele care obisnuiesc sa consume alcool si sa…