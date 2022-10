Consumul de marijuana ar putea fi legalizat in Germania: Se va putea cumpara pana in 30 de grame pentru uz personal Consumul de marijuana ar putea fi legalizat in Germania: Se va putea cumpara pana in 30 de grame pentru uz personal In cursul zilei de miercuri, ministrul german al sanatații a dezvaluit un plan de dezincriminare a posesiei de canabis de pana la 30 de grame și de autorizare a vanzarii acestei substanțe adulților in […]