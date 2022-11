Stiri pe aceeasi tema

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg. Guvernele din regiune…

- Stocurile de motorina din nord-vestul Europei vor ajunge la cel mai scazut nivel din cel putin 12 ani la inceputul primaverii, anticipeaza compania de consultanta Wood Mackenzie, potrivit Bloomberg.In martie, stocurile sunt asteptate sa inregistreze cel mai scazut nivel pentru orice luna din 2011.Criza…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data dupa luna iunie, in contextul in care temperaturile neobisnuit de mari pentru aceasta perioada si livrarile consistente au redus ingrijorarile referitoare la aparitia…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Plafonarea preturilor la energie, in mai multe state europene, va distruge eforturile de a limita consumul, arata un studiu Morgan Stanley, citat de Bloomberg. Si cercetatorii de la Rystad – o companie de cercetare in domeniul energetic – arata ca plafonarea preturilor la energie „stimuleaza" consumul…

- Razboiul a ingropat rațiunea sub lespezi de propaganda furnizate de agresor (Rusia), de agresat (Ucraina) și de hegemonul interesat sa intrețina o stare de tensiune globala care nu se mai termina (SUA). Europa tremura din toate incheieturile. Indiferent cat gaz mai avem, e bine totuși sa ținem aprinsa…

- Grupul auto german Volkswagen ar putea transfera activitatile de productie din Germania si Europa de Est daca problemele in aprovizionarea cu gaze naturale vor continua, ultimul semn potrivit caruia criza energetica declansata de invadarea Ucrainei de catre Rusia risca sa modifice peisajul industrial…

- ”In perioada 1.I-31.VII.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fata de perioada 1.I-31.VII.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.VII.2022, au totalizat 19.168.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 510.300…