Consumul de gaze al UE ar urma să scadă mai mult decât importurile din Rusia Intr-un document consultat de Reuters, comisarul european pentru energie, Kadri Simson, spune ca politicile de economisire a energiei ar urma sa reduca consumul de gaze al UE cu 60 de miliarde de metri cubi. Este o cantitate ce ar depasi volumul combinat de gaz si gaz natural lichefiat pe care UE se asteapta sa il importe din Rusia in 2023, potrivit documentului datat 23 mai. UE a introdus masuri de urgenta pentru a economisi energia anul trecut, dupa ce Rusia a taiat fluxurile de gaze catre Europa si a aruncat tarile europene in criza din cauza cresterii preturilor la energie si a aprovizionarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incercarea lui Vladimir Putin de a șantaja Europa folosind resursele energetice a eșuat, dar anul viitor va fi in continuare o provocare, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, citat de Sky News și Hotnews. In cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei din regiunea…

- Presedintele Volodimir Zelenski a ridicat duminica prestigiosul premiu Charlemagne in numele poporului ucrainean, acordat in onoarea serviciilor aduse Europei, incununand astfel o vizita in Germania in care a obtinut un nou ajutor militar si un sprijin calduros din partea Berlinului, relateaza Reuters,…

- Reactorul nuclear finlandez Olkiluoto 3 (OL3), cel mai mare reactor nuclear din Europa, care a fost mult intarziat, va incepe sa produca regulat duminica, a declarat sambata operatorul sau, conform Reuters, scrie Rador.Pornirea reactorului va spori securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia…

- Ministerul german al Apararii vrea sa cumpere 82 de elicoptere civile Airbus H-145M si sa transforme unele dintre ele in elicoptere de lupta, pentru a inlocui flota sa de lupta Tiger, a relatat Business Insider, citand documente interne militare, transmite Reuters. Germania si-a schimbat anul trecut…

- Ucraina va participa la programul Uniunii Europene de cumparare in comun de gaze de pe pietele globale si are ca obiectiv sa achizitioneze 2 miliarde de metri cubi de combustibil inainte de iarna viitoare, a declarat joi seful politicii energetice a UE, comisarul Kadri Simson, relateaza Reuters. Tarile…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- Gazoductele Nord Stream din Marea Baltica urmeaza sa fie sigilate și inchise intrucat nu exista niciun plan imediat pentru repararea sau reactivarea lor, scrie agenția Reuters , citand mai multe surse familiare cu situația. Gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, fiecare alcatuit din doua conducte,…

- DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele…