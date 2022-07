Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.V.2022, au totalizat 13.627.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.436.300 tep, in scadere cu 363.000 tep fata de perioada 1.I-31.V.2021, iar importul…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 18,02 miliarde kWh, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- Consumul brut de energie in industria metalurgica a fost anul trecut de 62.534,2 TJ, in crestere cu 12,4% comparativ cu 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Dupa domeniul de utilizare, pentru sectia de pregatire a incarcaturii pentru furnal s-a inregistrat 54,7% din…

- Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In acelasi timp, consumul industriei a scazut cu 1,1%, iluminatul public a…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…

- Consumul final de energie electrica, in primele trei luni ale anului 2022, a fost cu 2% mai mic decat in aceeași perioada din 2021, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 500.400 tone echivalent petrol (tep), cu 16,9% (72.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…