- FOTO: Iluminat public pe LED in toate localitațile componente ale municipiului Aiud. Cu cat a scazut consumul de electricitate Iluminatul public a trecut pe LED in toate satele și localitațile componente ale municipiului Aiud. Potrivit reprezentanților administrației locale, primele date arata faptul…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 18,02 miliarde kWh, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IV.2022, au totalizat 10.670.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 537.800 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.006.500 tep, in scadere cu 257.700 tep fata de perioada 1.I-30.IV.2021, iar…

- Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In acelasi timp, consumul industriei a scazut cu 1,1%, iluminatul public a…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.III.2022 au totalizat 8.136.100 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 225.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 4.496.000 tep, in scadere cu 165.700 tep fata de perioada 1.I-31.III.2021, iar…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 1,8% in primele doua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica. Consumul industrial a fost mai mic cu 2,1%, in timp ce populatia a utilizat cu 1,1% mai…

- ”In perioada 1.I-28.II.2022, resursele de energie primara au crescut cu 3,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 2,2% fata de perioada 1.I-28.II.2021. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-28.II.2022 au totalizat 5.499.300 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 191.100…